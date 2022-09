Príncipe Harry e Meghan Markle continuarão no Reino Unido após morte de Rainha Elizabeth

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde", dizia o tweet. "O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã."

Desde a morte da monarca, a família real fez uma homenagem mudando a página inicial em seu site exibindo um fundo preto com uma foto da rainha sentada com sua coroa e sentada no trono, com as palavras "Rainha Elizabeth II. 1926-2022. "