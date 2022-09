Rei Charles III e Rainha Consorte Camilla saem em público pela 1ª vez após morte da Rainha

Um dia após a morte de sua mãe, rainha Elizabeth II, Charles se juntou à esposa Camilla para seu primeiro passeio público como rei e rainha consorte.

O casal foi fotografado do lado de fora do Palácio de Buckingham em 9 de setembro, vendo flores e homenagens deixadas para Sua Majestade e se encontrando com o público.

Eles estavam ao lado da rainha em Balmoral, na Escócia, em meio à notícia de sua morte e voltaram para Londres em 9 de setembro. Charles fará um discurso de TV pré-gravado ao público no final do dia.

Como filho mais velho da rainha, Charles tornou-se rei imediatamente após sua morte aos 96 anos.