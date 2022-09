Títulos de Príncipe William e Kate Middleton mudam oficialmente após morte de Rainha Elizabeth II

Após a morte de rainha Elizabeth II em 8 de setembro, o pai de William, rei Charles III (anteriormente conhecido como príncipe Charles), ascendeu como monarca do trono britânico. E isso provavelmente faz com que alguns se perguntem o que acontecerá com o título de Príncipe de Gales de Charles, que ele recebeu em 1958.

Enquanto o site do Príncipe de Gales – que agora está em construção após o falecimento da rainha – observou anteriormente que o título "normalmente é transmitido quando o príncipe de Gales existente acede ao trono", William, que atualmente é conhecido por seu título de duque de Cambridge, não foi anunciado como o novo Príncipe de Gales, pois não é um título hereditário. Se (ou provavelmente quando) William for nomeado príncipe de Gales, sua esposa Kate, a atual duquesa de Cambridge, se tornará princesa de Gales, a primeira desde a falecida mãe de William, princesa Diana. Isso significa que William e Kate, que são frequentemente chamados de Cambridges, podem ser conhecidos como os Gales no futuro.

William era anteriormente conhecido como Gales graças às nomeações de príncipe e princesa de Gales de seus pais.