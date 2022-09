Os próximos passos da família real após a morte da Rainha Elizabeth II

E isso é somente uma parte da meticulosa Operação Ponte de Londres - detalhada em um artigo de 2017 do jornal The Guardian - que começou quando a monarca que ficou mais tempo no poder na história da grã-bretanha faleceu aos 96 anos.

Boa parte da preparação da operação já tinha sido feita bem antes do público saber do falecimento da rainha. O secretário particular dela, Christopher Geidt, por exemplo, recebeu a tarefa de informar a primeira ministra do Reino Unido Liz Truss sobre a morte de Elizabeth II antes que o Centro de Resposta Global do Ministério das Relações Exteriores espalhasse a notícia para os 15 governos fora do Reino Unido, onde a rainha também é chefe de Estado, e as 36 outras nações da Commonwealth.

O código que eles usaram para se comunicar - "A ponte de Londres foi derrubada" - é similar às mensagens que foram espalhadas quando o pai da rainha, Rei George VI, faleceu em 1952. Para quem não sabe, a notícia é espalhada em códigos para ninguém mais saber do que se trata e evitar vazamentos.