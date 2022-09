Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos

Nesta quinta-feira, 8 de setembro, a conta oficial do Twitter da família real confirmou a notícia, escrevendo: "A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde".

A notícia surge horas depois que o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado em 8 de setembro, compartilhando que os médicos estavam "preocupados" com a saúde da rainha e recomendaram que ela "permaneça sob supervisão médica".

Enquanto Sua Majestade permaneceu ocupada com vários compromissos reais, mesmo nos últimos anos de sua vida, alguns observadores reais ficaram preocupados com sua saúde depois que a rainha começou a usar uma bengala e foi brevemente hospitalizada em outubro de 2021 por uma doença não revelada.

Em fevereiro, os temores ficaram mais fortes depois que ela testou positivo para COVID-19, apenas algumas semanas depois de comemorar 70 anos no trono britânico, para se tornar a monarca com o reinado mais longo da história britânica. No entanto, a rainha faria uma rara aparição um pouco mais de três meses depois, em maio, no Royal Windsor Horse Show.

Mas após o primeiro dia de suas celebrações do Jubileu de Platina em junho, o Palácio compartilhou na época que ela experimentou "algum desconforto", levando-a a perder o Serviço Nacional de Ação de Graças na Catedral de São Paulo em 3 de junho.