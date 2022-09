Olivia Wilde rebate rumores de que tenha deixado Jason Sudeikis por Harry Styles

Em abril, os atores foram manchete quando Olivia recebeu os papéis de custódia no palco, durante sua apresentação de Não Se Preocupe Querida no CinemaCon.

De acordo com o Daily Mail, em um processo judicial de Jason obtido pelo site em 10 de agosto, o ex-astro do Saturday Night Live insistiu que não pretendia que a veiculação ocorresse em um fórum público e não estava ciente de como o servidor do processo entregaria os papéis de custódia. No entanto, a diretora de Booksmart criticou o incidente semanas depois.