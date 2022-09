Harry Styles faz piada sobre cuspida em Chris Pine durante show

Para quem não sabe o que rolou, a internet foi à loucura após surgir um vídeo da première de Não Se Preocupe, Querida no Festival de Filmes de Veneza online. Na gravação, Harry está indo se sentar ao lado de seu colega de elenco, Chris. Logo antes dele sentar no assento, Harry se inclina na direção de Chris. Em seguida, Chris olha para o seu colo com um ar de surpresa. Isso foi o bastante para alguns internautas acreditarem que Harry teria cuspido no ator de "O Diário da Princesa", algo que o representante de Chris negou.