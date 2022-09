Príncipe Harry e Meghan Markle viajam para Escócia para ficar ao lado de Rainha Elizabeth

Nesta quinta-feira, 8 de setembro, um porta-voz do duque e da duquesa de Sussex disse ao E! News que o casal irá para o Castelo de Balmoral depois que os médicos compartilharam que estavam "preocupados" com a saúde da monarca.

Meghan e Harry - que já estavam na Europa para participar do WellChild Awards em Londres nesta quinta-feira, 8 de setembro - se juntarão ao príncipe William, príncipe Charles, Camilla, duquesa da Cornualha, princesa Anne, príncipe Andrew, príncipe Edward e mais membros da família real que correram para estar com a rainha, 96 anos, após a declaração do Palácio de Buckingham.

"Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica", compartilhou o Palácio em 8 de setembro. "A rainha permanece confortável e em Balmoral".

Embora o Palácio não tenha compartilhado nenhuma informação adicional sobre a condição de Sua Majestade, sua saúde foi manchete no ano passado.