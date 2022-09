Empresa fundada por Angelina Jolie processa Brad Pitt e pede 1,3 bilhão

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News, a Nouvel, a empresa fundada pela atriz Malévola, entrou com uma ação de US$ 250 milhões, cerca de R$ 1,3 bilhão contra o ator do Trem-Bala, alegando que ele planejou uma campanha para "tomar o controle" do Chateau Miraval - a propriedade rural que o ex-casal comprou junto em 2008 - após o divórcio.

"Em retaliação aos processos de divórcio e custódia, Pitt embarcou em uma campanha multifacetada e de anos para assumir o controle do Chateau Miraval e se apropriar dos ativos da empresa em seu benefício e de suas próprias empresas e amigos", diz a queixa apresentada em 6 de setembro. "Apontando-se o legítimo proprietário do Chateau Miraval, seus objetivos duplos eram usurpar o valor da empresa de Jolie, Nouvel, e obter a propriedade exclusiva do Chateau Miraval."

O processo afirma que Pitt "desperdiçou" os ativos do Chateau, "gastando milhões em projetos de vaidade, incluindo mais de US$ 1 milhão em reformas de piscinas e outros fundos para restaurar um estúdio de gravação".