Veja o retorno de Meghan Markle e Príncipe Harry ao Reino Unido

O duque e a duquesa de Sussex retornaram ao Reino Unido no dia 5 de setembro, e participaram do One Young World Summit 2022, em Manchester, na Inglaterra. Para a ocasião, Harry usou um terno azul escuro com camisa branca e gravata preta, enquanto Meghan estava vestida com uma blusa vermelha e calças combinando da marca sustentável Another Tomorrow.

Durante o evento, que serviu como um encontro para jovens líderes de todo o mundo para confrontar os desafios enfrentados pela humanidade, Meghan disse que era "muito bom estar de volta ao Reino Unido", enquanto fazia seu primeiro discurso público desde que ela e Harry se afastaram de seus deveres como membros seniores da realeza, em 2020.

"Estou emocionada que meu marido possa se juntar a mim aqui desta vez, para poder ver e testemunhar em primeira mão meu respeito por essa organização incrível e tudo o que ela oferece, assim como realiza", disse Meghan, que foi Conselheira da One Young World desde 2014. "One Young World tem sido parte integral da minha vida por tantos anos antes de conhecê-lo, então me encontrar novamente aqui no Reino Unido com ele ao meu lado, faz com que tudo pareça um círculo completo."