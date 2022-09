Jason Derulo doa R$ 130 mil em favela do Rio de Janeiro

O cantor, que veio ao nosso país para uma apresentação no Rock In Rio 2022, se juntou ao TikToker Zachary Dereniowski, que é famoso por fazer boas ações, e os dois visitaram a favela Tavares Bastos, no bairro do Catete, Zona Sul do Rio, para fazer algumas doações. Como não amar?

Assista ao vídeo acima!