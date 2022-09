Anitta apaga fotos, dá unfollow em Murda Beatz e aumenta rumores de término

Taylor Swift

Swift foi a vencedora do Melhor Vídeo Longo e Clipe do Ano! A cantora venceu em ambas as categorias por seu hit "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)" e aceitou a honra com o produtor Saul Germaine, a diretora de fotografia Rina Yang e uma das estrelas do vídeo Dylan O'Brien.