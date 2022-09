Behati Prinsloo está grávida do terceiro filho com Adam Levine

A modelo e o vocalista do Maroon 5 estão esperando seu terceiro filho juntos, de acordo com a People. Behati e Adam já são pais de Dusty Rose Levine, de 5 anos, e Gio Grace Levine, de 4 anos.

A dupla, que se casou em 2014, deu as boas-vindas à primeira filha, Dusty Rose, dois anos depois, em 2016. Pouco antes do nascimento de Dusty Rose, Levine não pôde deixar de se emocionar ao se tornar pai.

"É incrível. Eu vou ser pai. Merd*, estou animado", compartilhou o cantor. "Vou ser um baita pai. Vou mimar [Behati]."

Dusty Rose fez sua estreia pública em fevereiro de 2017 na Calçada da Fama de Hollywood de seu pai durante uma cerimônia.

"Eu tenho uma filha, tenho a esposa mais linda do mundo inteiro", disse Levine à multidão em seu discurso. "Sou uma das pessoas mais sortudas que já viveu e isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com as pessoas que mais me amam e, portanto, agradeço a todas essas pessoas. Não posso fazer isso individualmente, mas agradeço a todos."