Dua Lipa esbanja simpatia ao desembarcar em São Paulo para shows no Brasil

Segundo algumas fotos enviadas pela agência Brazil News, Dua chegou aqui na tarde desta terça-feira, 6. Mesmo estando sem maquiagem e com um look inteiro em moletom (da marca Balenciaga), ela fez questão de parar para conversar um pouco com os fãs e distribuir autógrafos - tudo com um sorriso no rosto. Como não amar?

Veja as fotos no vídeo acima!