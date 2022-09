Você viu a interação de Olivia Wilde e Florence Pugh em première?

A tensão entre a diretora de Não Se Preocupe Querida e sua estrela tem sido objeto de muita especulação antes da estreia do filme no Festival de Cinema de Veneza 2022. No entanto, apesar de Olivia e Florence não terem posado juntas no tapete vermelho, elas compartilharam um momento no evento.

Em vídeo postado nas contas oficiais do longa e da Warner Bros. no Instagram, os membros do elenco são vistos de pé ao serem aplaudidos pelo público após a estreia do filme, nessa segunda-feira, 5 de setembro. Olivia então se vira para bater palmas para Florence, que retribui o gesto com um sorriso e bate palmas para a diretora.

"Obrigado Festival de Cinema de Veneza!", diz a legenda do post. "Não Se Preocupe Querida chega aos cinemas dia 23 de setembro."

Confira o momento no vídeo acima!