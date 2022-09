Colman Domingo ganha primeiro Emmy de sua carreira com papel em 'Euphoria'

"Eu preciso de champanhe com essa roupa, não é mesmo?", brincou Colman antes de revelar o quanto essa vitória significa para ele. "Honestamente, eu sinto que estou nas nuvens. É como se estivesse no céu. Foi adorável ter os olhos de todos astros que estavam no local em mim. As pessoas que você respeita, ama... Foi incrível".