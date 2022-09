Representante de Chris Pine quebra silêncio sobre suposto cuspe de Harry Styles

Enquanto Wilde falava alegremente sobre Pugh, o moderador da coletiva de imprensa encerrou a pergunta de um repórter sobre Shia LaBeouf, que inicialmente foi escalado como protagonista do filme. Nos últimos dias, LaBeouf e Wilde ganharam as manchetes depois que ela falou sobre sua suposta demissão do filme em uma entrevista à Variety. No entanto, depois que a entrevista foi publicada, LaBeouf - que foi substituído no filme pelo agora namorado de Wilde, Harry Styles - refutou a alegação de que ele foi demitido, insistindo que ele havia desistido do filme.

"Me demitir nunca aconteceu, Olivia", escreveu LaBeouf em um e-mail que ele alega ter enviado a Wilde, obtido pela Variety. "E embora eu entenda completamente a atratividade de divulgar essa história por causa do cenário social atual, a moeda social que isso traz. Não é a verdade."

Wilde ainda não respondeu publicamente à afirmação de LaBeouf.