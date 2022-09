Paulo André expõe ataques racistas contra ele e seu filho de um ano

Através das redes sociais, nesta segunda-feira, 5, o ex-BBB 22 compartilhou algumas capturas de tela dos ataques racistas que ele recebe através das mensagens privadas do Instagram, que são direcionados a ele e seu filho de somente um aninho, Paulo André Camilo Junior (também conhecido como Peazinho), fruto da relação do astro de reality com a ex. Absurdo!