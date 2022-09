Maitê Proença fala sobre Adriana Calcanhotto e "fanatismo" por chá alucinógeno

As duas estrelas terminaram em agosto depois de 11 meses de relacionamento. "Todo esse auê com a questão de ser uma pessoa do mesmo sexo, na minha cabeça não é assim. Na minha cabeça é uma pessoa, eu gosto daquela pessoa e pronto", disse a atriz.

"O gênero pode não ser tão prioritário. Porque aquela pessoa tem uma complexidade, tem várias características, além do fato de ser uma mulher como você."