Kim Kardashian revela como se sente sobre Pete Davidson 1 mês após o término

Kim, de 42 anos, e Pete, de 28, começaram a namorar no fim de 2021, depois que ela fez sua estreia como anfitriã no SNL. E apesar deles terem aparecido em público inúmeras vezes e também terem trocado declarações durante o romance, fontes próximas do ex-casal disseram ao E! News que eles decidiram seguir como amigos, apontando que embora os dois tenham "muito amor e respeito um pelo outro", eles acabaram se tocando que a dinâmica do relacionamento à longa distância e a agenda lotada "dificultaram a relação".