Fãs estão convencidos de que Harry Styles cuspiu em Chris Pine em première

Nessa segunda-feira, 5 de setembro, um vídeo de Harry Styles supostamente cuspindo em Chris Pine, enquanto ele se sentava ao lado do ator na première de seu novo filme no Festival de Veneza 2022, começou a circular nas mídias sociais – e a internet está dividida se o cantor de "As It Was" realmente cuspiu nele.

No clipe viral, Harry parece cuspir sobre o colo de Chris enquanto se senta, e em seguida o ator de Mulher Maravilha reage, fazendo uma expressão facial chocada enquanto olha para o colo e pega seus óculos de sol. O ex-membro do One Direction então se senta e acena para a plateia antes de checar seu celular.

Confira o momento no vídeo acima!

Embora não esteja claro no vídeo se Harry realmente cuspiu em Chris, os internautas agora estão determinados a investigar o infame #Spitgate.