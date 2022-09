Jennifer Lawrence revela nome de seu filho com Cooke Maroney

A vencedora do Oscar e seu marido Cooke Maroney se tornaram pais no início deste ano depois que ela deu à luz seu primeiro filho. E na matéria de capa de Lawrence para a edição de outubro da Vogue, ela confirmou o nome do bebê.

"É tão assustador falar sobre maternidade. Porque é tão diferente para todos", disse a atriz, 32 anos. "Se eu disser que foi incrível desde o início, algumas pessoas vão pensar, 'Não foi incrível para mim no começo, e me sinto mal'. Felizmente eu tenho tantas amigas que foram honestas. Que falavam, 'É assustador. Você pode não se conectar imediatamente. Você pode não se apaixonar imediatamente. Então eu me senti tão preparada para perdoar.'"

Lawrence acrescentou: "Me lembro de andar com um dos meus melhores amigos aos nove meses, e tipo, todo mundo fica dizendo que vou amar meu bebê mais do que meu gato. Mas isso não é verdade. Talvez eu o ame tanto quanto meu gato?"