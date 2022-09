Florence Pugh, Harry Styles e mais estrelas na première de 'Não Se Preocupe Querida'

Harry Styles, Olivia Wilde, Florence Pugh e outras celebridades surpreenderam no visual para o Festival de Cinema de Veneza 2022. Enquanto assistiam à estreia de Não Se Preocupe Querida em 5 de setembro, muitos dos membros do elenco atraíram todos os olhares com seus looks.

Florence, que interpreta a protagonista Alice, surgiu deslumbrante em um design preto com brilhos de Valentino. O look, recém-saído da coleção de alta costura 2022, apresentou mangas bufantes ombro a ombro, uma cauda até o chão e corpete com hot pants. A atriz completou seu visual com scarpins adornados com penas e um belo colar.

Harry e Olivia estavam em sintonia, pois ambos optaram por looks coloridos da Gucci.

Olivia, que dirigiu o thriller e confirmou publicamente que ela e Harry estavam namorando em janeiro de 2021 durante as filmagens do filme, surpreendeu em um vestido amarelo adornado com diamantes que contava com uma capa e cauda até o chão.

Veja os detalhes dos looks no vídeo acima!