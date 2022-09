Jordana Brewster honra Paul Walker e Velozes e Furiosos em casamento com Mason Morfit

Meadow, que mantém contato com o elenco desde a morte de seu pai em 2013 e cujo casamento no ano passado contou com a presença de Vin e Jordana, também compartilhou uma foto com os atores, escrevendo: "Família". Ludacris compartilhou a mesma foto em sua página, escrevendo: "Meu irmão @paulwalker está sorrindo do céu... Sua filha @meadowwalker é TUDO que o mundo a criou para ser. O legado vive no #amor".

Jordana usou um vestido de noiva branco com um corpete de renda sem alças com decote em coração e apliques florais, além de uma saia estilo sereia, combinada com um véu de catedral. Ela carregava um pequeno buquê de rosas brancas. Já o noivo usou um clássico smoking preto.

Jordana anunciou seu noivado com o empresário, em setembro de 2021, escrevendo no Instagram: "JB em breve será JBM" e exibiu um enorme anel de diamante. Os dois provocaram rumores de romance pela primeira vez em julho de 2020.

O casamento de Jordana com Mason acontece mais de um ano depois que ela se divorciou do produtor de cinema Andrew Form, pai de seus filhos Julian, de 8 anos, e Rowan, de 6 anos, após 13 anos de casamento.

Veja fotos do casamento de Jordana e Mason: