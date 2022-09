Veja Harry Styles e Olivia Wilde em sintonia na première de Não Se Preocupe Querida

O casal fez uma aparição na estreia de Não Se Preocupe Querida, no Festival de Cinema de Veneza nesta segunda-feira, 5 de setembro.

Olivia surpreendeu em um vestido Gucci sob medida amarelo que apresentava um decote profundo, detalhes de franja de diamante e uma capa com babados até o chão.

Harry também usou Gucci em look formado por terno azul marinho com um colarinho alongado. A escolha do casal de usar a mesma grife provou o quão sincronizados eles estavam, mesmo chegando separadamente.

Na verdade, o casal não andou no tapete vermelho juntos. Mas eles, no entanto, posaram para uma foto em grupo com a atriz Sydney Chandler no meio deles. A dupla agiu da mesma forma em 4 de setembro durante uma coletiva de imprensa, quando eles ficaram em lados opostos dos outros membros do elenco.

Veja os cliques no vídeo acima!