Olivia Wilde evita pergunta sobre Shia LaBeouf após rebater "fofoca" sobre Florence Pugh

No mês passado, Olivia afirmou que demitiu Shia do filme, dizendo à Variety em uma entrevista: "O processo dele não foi condizente com o etos que exijo em minhas produções. Ele tem um processo, que de algumas formas, parece exigir uma energia combativa, e eu pessoalmente não acredito que isso leva às melhores performances."

Olivia, que disse admirar o trabalho de Shia, acrescentou: "Em última análise, minha responsabilidade é com a produção e com o elenco para protegê-los. Esse era o meu trabalho".

Dias depois, Shia afirmou que não foi demitido do filme, insistindo que ele desistiu por vontade própria.

"Estou muito honrado com suas palavras sobre meu trabalho; obrigado, foi bom ler isso", escreveu Shia em um e-mail detalhado para Olivia, obtido pela Variety. "Estou um pouco confuso sobre a narrativa de que fui demitido, no entanto. Você e eu sabemos os motivos da minha saída. Eu deixei seu filme porque seus atores e eu não conseguimos encontrar tempo para ensaiar."

"Você me demitir nunca aconteceu, Olivia," ele continuou sua mensagem. "E enquanto eu entendo completamente a atratividade de empurrar essa história por causa do cenário social atual, a moeda social que isso traz. Não é a verdade. Então estou pedindo humildemente, corrija a narrativa da melhor maneira possível. Espero que nada disso afete negativamente você e que seu filme seja bem-sucedido de todas as maneiras que você deseja que seja."

