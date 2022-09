Maude Apatow, de 'Euphoria', rebate críticas sobre ser um "bebê do nepotismo"

A estrela de Euphoria, que é filha do diretor Judd Apatow e da atriz Leslie Mann, sabe que a internet a intitulou de "bebê do nepotismo". Em uma entrevista para o Net-a-Porter publicada no dia 5 de setembro, a estrela de 24 anos falou honestamente sobre esse rótulo.

Veja o que ela disse no vídeo acima!