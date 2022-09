Penelope e Scott Disick gravam vídeo hilário que muitos pais vão se identificar

Na sexta-feira, 2 de setembro, logo após o início do ano letivo, o fundador da Talentless e sua filha com a ex Kourtney Kardashian, de 10 anos, compartilharam um vídeo hilário no TikTok, com o empresário reagindo ao ver a lição de matemática da herdeira - um dilema compartilhado por inúmeros pais em todo o mundo desde que a matemática foi dada pela primeira vez como lição de casa.

No clipe, os dois seguram um lápis e um bloco de notas e dublam um meme do TikTok: "Não sei o que está acontecendo e simplesmente não quero saber".

Penelope, que estava com uma camisa bege dos Ursinhos Carinhosos, legendou o vídeo: "Na aula de matemática, quando eu não sei o que está acontecendo e chego em casa e meu pai sabe menos ainda o que está acontecendo".

