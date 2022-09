Juliette responde críticas de Luisa Mell após ganhar cachorrinhos de raça

Após a vencedora do BBB 21 postar um vídeo mostrando qual foi a reação de sua mãe ao ver os novos cachorrinhos que ganhou, ela recebeu críticas de Luisa Mell. A ativista dos animais não gostou do fato dos bichinhos serem de raça, o que pode incentivar outras pessoas a não adotarem vira-latas e também buscarem animais com pedigree.