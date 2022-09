Kourtney Kardashian acompanha Travis Barker em show de tributo a Taylor Hawkins

Para a grande noite, a estrela de The Kardashians optou por uma vibe rock 'n' roll, vestindo uma camiseta como um minivestido com o rosto de Taylor na frente, sobre uma blusa gola preta com luvas. Ela complementou o visual com um cinto preto oversized, uma mini bolsa Balenciaga e botas pretas de cano alto.

Kourtney, de 43 anos, mais tarde compartilhou imagens no Instagram do casal nos bastidores, colocando na legenda um emoji de águia.

Sua irmã Khloé Kardashian foi rápida em comentar o post com três emojis de coração e a mensagem: "Aí está minha garota do rock and roll".

Veja o look da estrela no vídeo acima!