The Weeknd encerra show em Los Angeles após perder a voz

Amy Sussman/Getty Images for Coachella

A situação de saúde do artista de "Can't Feel My Face" surge cinco meses depois que ele foi headliner do Festival Coachella 2022 em Indio, na Califórnia. Ele dividiu o prestigioso dia 3 como atração principal com o Swedish House Mafia depois que Kanye West desistiu de sua apresentação por motivos não revelados, poucos dias antes do início do festival.

Nesse mesmo mês, The Weeknd - cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye - provocou no Twitter que ele poderia "fazer como YE" e legalmente abandonar seu sobrenome para passar apenas por ABEL, referindo-se à mudança de nome legal de Kanye em outubro de 2021 de Kanye Omari West para simplesmente Ye.

"Eu sinto que deveria mudar meu nome artístico para ABEL neste momento lol", ele twittou no dia 3 de abril, "Talvez faça como YE e apenas mude legalmente meu nome para ABEL. Sem sobrenome. Como Madonna ou Cher ou Prince. Eu não sei, parece muito."