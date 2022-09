Filho de Taylor Hawkins se junta ao Foo Fighters em tributo ao baterista liderado por Dave Grohl

O concerto de tributo a Hawkins em Londres também contou com apresentações da filha do vocalista, Violet Grohl, assim como grandes nomes como Paul McCartney, Geddy Lee, Liam Gallagher, Mark Ronson, Supergrass, Travis Barker, Brian May e Roger Taylor, do Queen, e o músico do Van Halen e filho do falecido Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen.

Hawkins morreu aos 50 anos em um quarto de hotel na Colômbia no dia 25 de março, horas antes do Foo Fighters fazer um show. A Procuradoria-Geral da Colômbia disse mais tarde que os resultados toxicológicos mostraram que ele tinha drogas em seu sistema no momento de sua morte, mas não revelou a causa. O caso permanece sob investigação.