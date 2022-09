TikToker morre aos 21 anos após acidente em salto de paraquedas

Em seu próprio comunicado online, o departamento de polícia disse que está "investigando após um incidente fatal de paraquedismo na cidade de Innisfil". Eles disseram: "Uma mulher ficou gravemente ferida depois de saltar de um avião que operava em um clube de paraquedismo local. Ela foi transportada para um hospital local, onde foi declarada morta".

O E! News entrou em contato com o departamento de polícia e Skydive Toronto, que não incluíram nomes em suas declarações.

Ozgoli disse à CTV News Toronto que Pardazi "tinha interesse em qualquer coisa que fosse nova e aventureira. A vida era muito entediante para ela e ela estava sempre tentando fazer algo aventureiro". Ela acrescentou que sua amiga "realmente viveu cada segundo ao máximo. Este é o maior choque para nós. É muito difícil de processar. Já se passaram alguns dias, mas ainda nem acreditamos nisso".

Kimia Sepanlou, outra amiga de Pardazi, prestou homenagem à falecida estrela no Instagram. "Estou sem palavras (irônico porque você sempre foi boa em colocar o que eu estava pensando em palavras), mas vou tentar o meu melhor para dizer minha parte", escreveu ela. "Estou brava. Com raiva de você por me deixar sem ninguém para quem ligar aleatoriamente e falar sobre minhas coincidências malucas, mas também brava com o mundo por levar alguém tão inteligente e bondosa como você para longe de nós."

Ela continuou: "Estou com o coração partido, porque nunca pudemos fazer nossa viagem a Bali juntas como sempre falamos, mas também com uma estranha calma sabendo que você finalmente conseguiu sua resposta sobre como é a vida após a morte. Você era uma em um milhão e se saiu como uma em um milhão faria. Você foi amada por muitos. Você fará falta para muitos. Espere por mim do outro lado."

A morte de Pardazi também foi lamentada online pelos fãs e pela equipe de líderes de torcida da Universidade de Toronto Scarborough.

"Para sempre parte de nossa equipe e em nossos corações", dizia um post na página do Instagram. "Tanya Pardazi era uma em um milhão."