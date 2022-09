Membros da equipe de Justin Bieber chegam ao Brasil após suposto cancelamento de shows

Em sua coluna no Metrópoles, Leo Dias afirmou que após uma longa discussão com a equipe do Rock in Rio, Justin aceitou se apresentar no festival, mas teria cancelado todos os seus próximos shows na América Latina.

Isso inclui as apresentações no dia 7, no Chile, nos dias 10 e 11 na Argentina e nos dias 14 e 15 em São Paulo.

A decisão do cantor teria acontecido devido a problemas de saúde mental. De acordo com fontes do veículo, Bieber passa por "momento psicológico delicado".

Até o momento, o cantor nem as organizadoras dos shows se pronunciaram sobre o assunto.