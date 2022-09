Influenciador Oli London se desculpa por cirurgias para ser como Jimin do BTS

As diferentes operações incluem seis plásticas no nariz, uma cirurgia nos olhos, um lifting facial, um lifting de sobrancelha, um lifting de têmpora e um procedimento nos dentes, porque London queria "parecer exatamente" seu "ídolo supremo". London disse em vídeo do YouTube de 2021, intitulado "Being Korean", que não era uma pessoa não-binária "britânica", mas "coreana".