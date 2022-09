Jane Fonda revela que foi diagnosticada com linfoma não-Hodgkin

A estrela de Grace and Frankie compartilhou nesta sexta-feira, 2 de setembro, que está lutando contra um linfoma não-Hodgkin e passando por tratamentos de quimioterapia.

"Este é um câncer muito tratável. 80% das pessoas sobrevivem, então me sinto com muita sorte", escreveu Fonda, de 84 anos, no Instagram, acrescentando mais tarde: "Estou fazendo quimioterapia por 6 meses e estou lidando muito bem com os tratamentos".

O linfoma não-Hodgkin é um câncer que começa nos glóbulos brancos e afeta o sistema linfático, que faz parte do sistema imunológico, de acordo com cancer.org.

"O câncer é um professor e estou prestando atenção nas lições que ele me traz", refletiu Fonda. "Uma coisa que já me mostrou é a importância da comunidade. De crescer e aprofundar a comunidade para que não estejamos sozinhos. E o câncer, junto com minha idade - quase 85 - definitivamente ensina a importância de se adaptar a novas realidades. "

Observando que "estamos vivendo o momento mais importante da história da humanidade", ela disse que não "permitirá que o câncer me impeça de fazer tudo o que posso" no mundo.