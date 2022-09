Descubra o novo papel de Barbie Ferreira após saída de 'Euphoria'

Mais conhecida por seu papel como Kat na série de sucesso da HBO, Euphoria, esta notícia surge após o anúncio de sua saída do drama. "Depois de quatro anos encarnando a personagem mais especial e enigmática Kat, estou tendo que dizer adeus com lágrimas nos olhos", ela escreveu em 24 de agosto no Instagram, "Espero que muitos de vocês possam se ver nela como eu me vi, e que ela tenha trazido alegria ao acompanhar sua jornada para a personagem que ela é hoje."

Ferreira também observou que ela colocou "cuidado e amor nela" e que esperava que os fãs "pudessem sentir isso".