Timothée Chalamet diz que é "difícil estar vivo agora" em discussão sobre redes sociais

O ator de Me Chame Pelo Seu Nome, de 26 anos, criticou as redes sociais enquanto discutia como seu personagem no filme dirigido por Luca Guadagino, Bones and All, foi capaz de navegar pela vida nos anos 80 como um canibal antes que essas plataformas fossem inventadas.

"Ser jovem agora, e ser jovem sempre - só posso falar pela minha geração - é ser intensamente julgado", disse Timothée durante uma coletiva de imprensa no Festival de Cinema de Veneza, nesta sexta-feira, 2 de setembro. "Não posso imaginar o que é crescer sem o ataque das redes sociais, e foi um alívio interpretar personagens que estão lutando com um dilema interno sem a capacidade de acessar o Reddit, Twitter, Instagram ou TikTok e descobrir onde eles se encaixam."

Ele acrescentou: "Sem julgar isso, você consegue encontrar sua tribo lá, mas acho difícil estar vivo agora. Acho que o colapso social está no ar - ou cheira a isso - e, sem ser pretensioso, é por isso que espero que os filmes sejam importantes, porque esse é o papel do artista… trazer à tona o que está acontecendo".