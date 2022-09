Caso de estupro de Armie Hammer continua em investigação

Como visto no trailer do projeto, as acusadoras se apresentaram na série para discutir supostos encontros que tiveram com o ator de Rebecca. O advogado de Hammer, Andrew Brettler, disse ao E! News em uma declaração de 18 de março que todos os encontros sexuais de Hammer "foram completamente consensuais, discutidos e acordados com antecedência e mutuamente participativos".

No teaser, Courtney Vucekovich lembra o início de seu envolvimento com Hammer, observando: "No começo, senti que tudo isso era perfeito".

Ela acrescentou: "Mas então as coisas mudaram."