Alessandra Negrini e filho de Arlindo Cruz estão vivendo romance, diz jornal

De acordo com o veículo, o affair entre a atriz de 52 anos e o cantor de 30 ainda é discreto, no entanto, eles já circulam por alguns lugares juntos.

As rodas de samba do Beco do Rato e do Bar Vaca Atolada, ambas no Centro do Rio de Janeiro, são alguns dos locais que os pombinhos são frequentemente vistos.