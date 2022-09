Jennifer Lopez e Ben Affleck tiveram problema estomacal antes do casamento

Enquanto Jen caminhava pelo corredor, a primeira música tocada foi "The Things We've Handed Down", que ela descreveu como "uma música sobre o maravilhoso mistério das crianças - algo que só podíamos adivinhar naquela época, mas era a perfeita escolha, pois nossos cinco filhos me precederam na caminhada."

Jen continuou: "Os vinte anos entre aqueles sonhos de juventude e o mundo adulto de amor e família que abraçamos naquele dia trouxeram mais para este casamento do que qualquer um de nós jamais poderia ter imaginado. Nós não apenas nos casamos um com o outro, nós estávamos nos casando com essas crianças em uma nova família."