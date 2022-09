Filho de Anne Heche pede para assumir controle do patrimônio da atriz

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News, Homer, de 20 anos, entrou com uma petição para ser nomeado responsável pelo patrimônio da atriz de Donnie Brasco depois que ela morreu devido a ferimentos sofridos durante um acidente de carro no mês passado. A renda anual e a propriedade pessoal de Anne foram listadas como "desconhecidas".

De acordo com os documentos, o patrimônio da atriz consiste em dois herdeiros: Homer - que Anne compartilha com o ex-marido Coleman Laffoon - e seu irmão mais novo, Atlas Tupper, de 13 anos, com o ex James Tupper.

"Apresentado simultaneamente com esta petição está uma Petição para Nomeação de Tutor Ad Litem para o menor", ​​diziam os documentos, "que especificamente solicita que o guardião ad litem tenha autoridade para renunciar à fiança em nome do menor".

Em 5 de agosto, Anne se envolveu em um acidente de carro em Los Angeles, que a deixou em coma. Uma semana depois, a vencedora do Emmy – que era doadora de órgãos – foi declarada legalmente sem vida no estado da Califórnia, mas permaneceu em suporte de vida para permitir que a OneLegacy Foundation encontrasse receptores para seus órgãos.