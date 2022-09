Tudo o que sabemos sobre a vinda do blink-182 ao Lollapalooza 2023

Segundo José Norberto Flesch, o grupo está confirmado para tocar no festival de música, que aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Além do blink-182, Billie Eilish e Paramore também estarão presentes no Lolla, de acordo com o jornalista, que não costuma errar quando o assunto é música no país.