Noivo de Charlbi Dean se pronuncia após morte da atriz

Apenas alguns dias depois que a atriz Charlbi Dean faleceu aos 32 anos, Luke compartilhou um vídeo comovente no Instagram.

"Eu queria apenas postar uma foto de Charlbi, mas é um pouco difícil", disse Luke em seu post de 31 de agosto. "Eu só queria que vocês soubessem que eu vejo todas as suas mensagens, todo o amor e eu aprecio isso. Eu realmente amo."

Falando sobre a enxurrada de palavras que recebeu, Luke observou: "É só que não posso respondê-las agora, mas obrigado, pessoal".

"Eu aprecio isso", acrescentou. "Amo vocês."

No dia 29 de agosto, a estrela sul-africana faleceu devido a "uma doença repentina inesperada", confirmou seu representante à NBC News. Desde o anúncio, nenhum detalhe adicional sobre sua morte foi divulgado.

Durante sua carreira, Charlbi fez trabalhos na televisão e no cinema. Ela não apenas apareceu na antiga série da CW Trovão Negro e na série da CBS, Elementary, como também apareceu no filme Triangle of Sadness – que deve ser lançado em outubro.