Lea Michele aborda acusações passadas e "triste" rumor de que não sabe ler

"Eu ia a 'Glee' todos os dias; eu sabia minhas falas todos os dias", disse Michele ao NYT. "E então há um boato online de que eu não sei ler ou escrever? É triste. Realmente é. Eu acho que muitas vezes se eu fosse um homem, muito disso não seria o caso."

No entanto, Michele, que se casou com Zandy Reich em 2019 e deu as boas-vindas ao filho Ever, em agosto de 2020, disse que está se concentrando em seu novo papel com uma perspectiva completamente diferente como esposa e mãe – e não está preocupada com os elogios que podem ou pode não vir com ele.