Pooh e Leitão são assassinos no trailer de 'Ursinho Pooh: Sangue e Mel'

O filme de terror indie, que deve ser lançado ainda este ano, reconta a história de Ursinho Pooh, da Walt Disney Pictures, transformando nossos doces personagens de infância em maníacos assassinos.

O trailer abre com Christopher Robins, interpretado por Nikolai Leon, voltando para casa da faculdade, apenas para descobrir que seus velhos amigos, Ursinho Pooh (Craig Davis Dowsett) e Leitão (Chris Cordell) se tornaram serial killers depois de serem abandonados. Os dois animais são vistos em uma matança, atacando humanos que passam pela floresta.

Nós não veremos rostos familiares como Tigrão ou Ió. No entanto, em um ponto do trailer, notamos uma triste ode ao nosso amado burro, com um túmulo marcado "Descanse em Paz Ió".

Um Christopher perturbado pode ser ouvido gritando para seu antigo companheiro: "Nós costumávamos ser amigos! Por que você está fazendo isso? Eu nunca teria deixado você - eu juro!"