Kate Moss diz que ganhou colar de diamantes guardado entre as nádegas de Johnny Depp

Em junho de 2022, após um julgamento que causou muito burburinho na web, o júri de Virginia, EUA, considerou Heard culpada de difamar Depp em uma carta que escreveu para o jornal The Washington Post em 2018, fazendo com que ele receba US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 350.000 em danos punitivos. O júri também concluiu que Heard foi difamada quando o ex-advogado do astro chamou as acusações dela de "mentiras" e concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios.