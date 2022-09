O que deu errado no namoro de Leonardo DiCaprio e Camila Morrone antes do término

Em 2019, logo após a dupla comparecer ao Festival de Cinema de Cannes juntos, Camila abordou a reação on-line sobre sua diferença de idade de 22 anos. "Meu Deus, as pessoas são tão mesquinhas e cheias de raiva com pessoas das quais não conhecem nada", disse ela, antes de encorajar os críticos a "aprender a viver com um pouco menos de ódio e colocar seu tempo e interesses em outra coisa, porque viver sem ódio parece muito bom."

Ela também abordou as duas décadas entre ela e Leo em um perfil do Los Angeles Times publicado no mesmo ano, dizendo: "Há tantos relacionamentos em Hollywood - e na história do mundo - onde as pessoas têm grandes diferenças de idade. Qualquer um deve ser capaz de namorar quem elas queiram namorar."