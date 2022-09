Taylor Swift aprova teoria de fã que envolve seus 10 álbuns

Taylor Swift confirmou uma teoria sobre a casa que aparece no clipe da faixa "Lover", que foi lançado em 2019. No vídeo, Taylor e seu parceiro estão dentro de um globo de neve que tem uma casa com nove cômodos e é cercada por uma floresta com neve. O casal é visto dançando em vários lugares diferentes da propriedade (que têm estilos e cores diferentes), indo de uma sala de estar verde limão até um sótão com baixa iluminação.