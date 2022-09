Leonardo DiCaprio e Camila Morrone se separam após 4 anos de namoro

Desde então, o casal foi visto junto em várias ocasiões, incluindo o US Open 2021 e durante uma viagem a St. Barts em janeiro de 2022, onde Camila foi vista abraçando o namorado enquanto brincavam na água.

Mais recentemente, a dupla foi flagrada curtindo as festividades de 4 de julho em praia de Malibu, na Califórnia. Camila usou um vestido todo branco ao passear com seus dois cachorros pela praia, enquanto o ator do Lobo de Wall Street passou um tempo com os amigos no deck.